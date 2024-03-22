Армия 22 марта 2024, 06:57 Российская подлодка поразила «Калибром» цель на расстоянии тысячи километров МО: подлодка «Волхов» провела учебный пуск ракеты «Калибр» в Японском море

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В Японском море прошли военные учения. Подводная лодка «Волхов» Тихоокеанского флота поразила цель крылатой ракетой комплекса «Калибр» с расстояния более тысячи километров, сообщило Минобороны России.

Экипаж дизель-электрической подводной лодки запустил крылатую ракету «Калибр» из подводного положения. Огневая позиция условного противника находилась на берегу — на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Субмарина «Волхов» поразила цель в расчетное время, учения прошли успешно. Дальность стрельбы превысила тысячу километров.

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Прошедшие маневры входили в план боевой подготовки. Район ракетных стрельб прикрывали корабли Тихоокеанского флота, беспилотники и самолеты морской авиации.

Военные учения прошли у берегов Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев объяснил горожанам причину громких звуков — в акватории Северного и Южного молов прошли тренировки с применением стрелкового оружия.