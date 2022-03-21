Российская авиация за ночь уничтожила 44 военных объекта Украины

Оперативно-тактическая и армейская авиация России за ночь поразила 44 военных объекта Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Среди уничтоженных объектов — четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Наливайковка и Золочева, шесть зенитных ракетных комплексов «Бук М-1», три артиллерийских орудия «Мста-Б» в районе Вышгорода, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 места скопления боевой техники.

Российские средства ПВО сбили в воздухе еще два украинских беспилотника над Чернобаевкой и Циркунами.

По данным Минобороны РФ, с начала российской спецоперации на Украине, объявленной 24 февраля, военнослужащим удалось уничтожить 216 беспилотных летательных аппаратов, 180 зенитных ракетных комплексов, 1506 танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивной системы залпового огня, 592 орудия полевой артиллерии и миномета, 1284 единицы специальной военной автомобильной техники.

Российские военнослужащие взяли под контроль защищенный заглубленный командный пункт Вооруженных сил Украины в Николаевке. В плен добровольно сдался 61 украинский военнослужащий. Также НМ ДНР почти освободила от ВСУ Верхнеторецкое.