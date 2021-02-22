Российская артиллерия получит системы с элементами ИИ

В России разрабатывается автоматизированная система наведения и огня (АСУНО) с новыми принципами управления, с элементами искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Высокоточные комплексы», который входит в «Ростех».

«В настоящее время ведется создание АСУНО с новыми принципами управления, с элементами искусственного интеллекта, с реализацией интуитивно понятного интерфейса и системы поддержки принятия решения, что позволит существенно сократить время управления огневыми средствами и исключить ошибки операторов», — приводит агентство слова своего собеседника, сказанные в ходе международной выставки вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби.

Корпорация также работает над новым строением АСУНО, которое основано на смешанной магистрально-радиальной структуре. Как добавили в пресс-службе, это позволит «гибко наращивать и реконфигурировать» АСУНО для других систем.

НИИ «Сигнал» за последние годы создал несколько средств для автоматизации управления огнем артиллерии. Системой управления АСУНО, как отметили в пресс-службе, планируется оснастить новейшие российские артиллерийские системы, среди которых установки «Мста-СМ» и РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».

В декабре 2020 года в Черном море прошли испытания плавающего танка «Спрут», произведенного в России. Делали машину специально для воздушно-десантных войск, по своим параметрам она уникальна не только для российского вооружения, но и для мирового. Покупатели на эту технику, по словам экспертов, были еще два года назад, когда «Спрут» был на стадии обсуждения.