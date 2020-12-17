Плавающий танк «Спрут» прошел испытания водой и бездорожьем. Эта уникальная машина специально для десанта

В Черном море прошли испытания плавающего танка «Спрут», произведенного в России. Делали машину специально для воздушно-десантных войск, по своим параметрам она уникальна не только для российского вооружения, но и для мирового. Покупатели на эту технику, по словам экспертов, были еще два года назад, когда «Спрут» был на стадии обсуждения.

Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» — единственная в мире боевая машина такого типа. В госкорпорации «Ростех» показали, как проходили его испытания в Черном море. «Спрут» подтвердил свою способность без подготовки преодолевать водные преграды при волнении моря до трех баллов. Кроме того, танк готов вести стрельбу на плаву и «легко выходить на неподготовленный берег», констатируют в Ростехе.

Техника и электроника

В единственной в своем роде модели легкого плавающего танка «Спрут», созданного на платформе боевой машины десанта 4 (БМД4), есть много уникальных для мирового вооружения технологий, уверен военный эксперт, военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского района Юрий Кнутов. Прежде всего, отмечает эксперт, танк разрабатывался для ВДВ.

Эта модель сделана так, что экипаж может находиться внутри, то есть при десантировании на парашюте может не выбрасываться отдельно, а находиться внутри танка. При приземлении отстреливаются парашюты, и через считаные минуты танк готов к бою. Это уникальная возможность Юрий Кнутов.

По словам военного эксперта, коммерческого директора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, попытки создать такую легкую боевую машину были и в США, и в Германии, однако ни у кого до сих пор это не получалось. Техника оказывалась слишком тяжелой и не могла плыть, как это делает «Спрут».

Кроме того, безусловным преимуществом «Спрута» является гладкоствольная пушка калибра 125 миллиметров. По словам Леонкова, это доработанная модель боевого орудия с модели Т-90.

«Она позволяет стрелять не только различными снарядами, но и управляемыми ракетами. Это расширяет возможности поражения противника на дальности до 10 километров», — добавил Кнутов.

Самое же главное, по словам экспертов, — это техническое оснащение машины. В «Спруте» изменилась система шасси, повысилась мощность двигателя, появилась новейшая оптика как дневного, так и ночного видения.

«Электроника делает „Спрут“ практически центрическим, то есть позволяет очень быстро получать информацию, использовать ее для наведения орудия и нанесения удара. Вот эта система наведения и практически автоматизированное управление огнем выводят его в число передовых», — заключил Кнутов.

Актуальность «Спрута»

На самом деле, объяснил Леонков, первый отечественный плавающий танк был разработан и применен еще в СССР. «Спрут» создавался именно как современная и эффективная замена морально устаревшей модели ПТ-76.

«Он почти 30 или 40 лет простоял на вооружении и в локальных конфликтах показал себя великолепно. Эта техника уникальна и крайне нужна, учитывая то, что задачи, которые возлагаются на ВДВ, становятся все серьезней и серьезней», — добавил Кнутов.

Вопрос разработки такой машины на замену плавающего танка советского образца, по словам Леонкова, обсуждался на выставке «Армия-2018». Уже тогда, только на стадии обсуждения, за российскую машину готовы были заплатить.

Свидетелями [обсуждения] стали члены индонезийской делегации, которые заявили, что если мы сделаем такой плавающий танк и наладим его серийное производство, то они купят как минимум тысячу единиц Алексей Леонков.

По его словам, главное преимущество «Спрута» в том, что он может вести боевые действия в условиях большого количества водных преград. Для Индонезии этот вопрос очень актуален, так как десятилетиями в регионе орудуют террористы, в борьбе с которыми необходимы такие единицы техники — собственное оснащение не позволяет властям «угнаться» за бандитами из-за их постоянного перемещения по воде.

Кнутов добавил, что необходимость появления такого танка в России обусловлена еще и тем, что характер войн очень стремительно меняется. В настоящее время уже отсутствует сплошной фронт, как это было в Первой и Второй мировых войнах.

«Будут мобильные передвижения, действия мобильных групп, в том числе в тылу противника. И мы прекрасно понимаем: чтобы действовать в тылу, необходима бронетехника, чтобы быстро перебрасывать войска, и огневая мощь», — заключил эксперт.