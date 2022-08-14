Российская армия получит пистолет-пулемет ППК-20 и винтовку СВЧ до конца года

Российская армия получит новейший пистолет-пулемет ППК-20 и снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ) уже в этом году, сообщил президент АО «Концерн „Калашников“» Алан Лушников. Об этом написало РИА «Новости».

«Пистолет-пулемет ППК-20 в этом году пойдет в войска. Мы считаем, что это лучший пистолет-пулемет в мире на ближайшие 20 лет», — подчеркнул Лушников.

«Калашников» презентовал пистолет-пулемет ППК-20 на прошлогоднем форуме «Армия». У оружия телескопический приклад для стрельбы с левого и правого плеча, коллиматорный прицел, планка Пикатини и инфракрасный луч.

Госиспытания винтовки Чукавина закончились в октябре 2021 года. Это винтовка нового поколения, которая обеспечивает поражение одиночных целей одним выстрелом на дальности до километра. Ее представили на том же форуме «Армия», но раньше — в 2017-м. По словам Лушникова, винтовка СВЧ станет заменой снайперской винтовке Драгунова.

Ранее стало известно, что союзные силы в рамках спецоперации на Украине используют высокоточную снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель» с калибром стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров.