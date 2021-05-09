Российская армия получит бомбу-невидимку «Дрель» в 2021 году

Новейшая планирующая авиабомба «Дрель» поступит на вооружение российской армии уже в 2021 году. Об этом зампред кабмина РФ Юрий Борисов рассказал в интервью «Интерфаксу».

Боевую эффективность авиабомбы «Дрель» подтвердили результаты испытаний, сообщил вице-премьер. Борисов указал, что в соответствии с гособоронзаказом ее закупки запланированы на 2021 год, а также на плановый период следующих двух лет.

Авиабомба «Дрель» избавит самолет-носитель от захода в зону действия вражеской ПВО. Бомба после сброса может планировать на расстояние до 30 километров. Она включает в себя 15 самонаводящихся боевых элементов, которые выпускаются из «Дрели» после завершения планирования. Общая масса «Дрели» составляет полтонны.

«Дрелью» планируют вооружить все самолеты оперативно-тактической и дальней авиации ВКС РФ. Авиабомба может пополнить арсенал Су-57, Су-35, Су-30СМ, Су-24, Су-25СМ3, Ту-22М3М, Ту-160М2 и Ту-95МСМ.

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