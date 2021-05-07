Атомную подлодку «Казань» приняли на вооружение ВМФ

Атомную подводную лодку К-561 «Казань» проекта «Ясень-М» приняли в состав Военно-морского флота России. Торжественная церемония прошла в Северодвинске, сообщили РИА «Новости» в Минобороны РФ.

Церемония приема подводного ракетного крейсера «Казань» в состав ВМФ под руководством главнокомандующего Николая Евменова прошла на предприятии «Севмаш». На флагштоке подлодки был поднят Андреевский флаг, который главком ВМФ вручил командиру подлодки капитану первого ранга Александру Бекетову.

Евменов выразил уверенность, что экипаж АПК «Казань» будет с высоким качеством укреплять обороноспособность страны. Главком отметил, что подлодка была разработана бюро «Малахит». Субмарина оснащена эффективным радиоэлектронным вооружением, позволяющим выполнять задачи в любых частях океана.

Подлодка «Казань» была спущена на воду в марте 2017 года. Она является головной подводной лодкой проекта «Ясень-М», предполагающего строительство восьми субмарин. Основным вооружением этих подлодок являются крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс». В перспективе их также планируют оснащать гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

До конца 2021 года в составе ВМФ России также должны появиться еще две новые атомные подводные лодки — «Новосибирск» и «Князь Игорь».