05 января 2024, 05:12
Российская армия получила новейшие артиллерийские установки «Коалиция-СВ»
Ростех: ВС РФ получили новейшие САУ «Коалиция-СВ» российского производства
Российские войска получили первые самоходные артиллерийские установки (САУ) «Коалиция-СВ». Испытания новейшей военной техники завершились в прошлом году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Ростех.
В госкорпорации сообщили, что в России развернули серийное производство этих машин, а первые образцы направились в войска уже в конце прошлого года.
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В Ростехе пообещали, что САУ «Коалиция-СВ» выведет боевые возможности российской артиллерии на новый уровень. Согласно испытаниям, эти установки превосходят лучшие мировые и отечественные виды вооружений по дальности и точности стрельбы.
САУ «Коалиция-СВ» оснащена пушкой 2А88 калибра 152 миллиметра. Она стреляет со скоростью более 10 выстрелов в минуту на расстояние до 70 километров.
Ранее китайские журналисты анонсировали появление гаубицы «Коалиция-СВ» в зоне специальной военной операции. По мнению репортеров, западные пушки не устоят перед новейшим оружием, которое повысит боеспособность российской армии.
Ростех
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