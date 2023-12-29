Армия 29 декабря 2023, 13:50 Китайские журналисты анонсировали применение мощного российского оружия в зоне СВО Sohu: ВС России уничтожат западную технику ВСУ гаубицей 2С35 «Коалиция-СВ» Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Американские и французские пушки не устоят перед новым мощным оружием России. Гаубица 2С35 «Коалиция-СВ» станет достойным ответом западной технике в распоряжении армии Украины, заявило китайское издание Sohu.

«Против американских самоходных гаубиц М109 и французских Caesar на Украине скоро будет вестись самый мощный огонь», — заявил автор статьи.

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Поставка 2С35 «Коалиция-СВ» в зону спецоперации повысит боеспособность российской армии, уверены в Китае. Гаубица способна делать до 16 выстрелов в минуту и больше приспособлена к обороне, чем системы Вооруженных сил Украины.

Серийное производство 2С35 «Коалиция-СВ» развернули, и скоро она появится в распоряжении российской армии. Военные смогут использовать для стрельбы в том числе боеприпас «Краснополь» дальностью поражения 25 километров. Этот высокоточный корректируемый снаряд успешно уничтожал склады боеприпасов и бронированные объекты.