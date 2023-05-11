Армия 11 мая 2023, 02:26 Россиянам рассказали, чем грозит уклонение от военных сборов Юрист Малиновская: за уклонение от сборов грозит наказание вплоть до уголовного РИА «Новости»

Читать 360tv в

Юрист Екатерина Малиновская рассказала, что будет, если не пойти по повестке на сборы в военкомат. Ответственность за уклонение от них такая же, как и от военной службы, так как сборы входят в понятие «военная служба», сообщил портал E1.RU.

Сборы бывают двух типов — учебные и проверочные. Учебные проходят раз в три года, срок проверочных не установлен.

Реклама

«Порядок призыва одинаковый — что на службу, что на сборы. Также направляется повестка, по которой вы должны явиться. Если вы уволены из запаса, то, в соответствии с планом военкомата, вы проходите военные сборы», — рассказала юрист.

При категории «не годен» человек освобождается от сборов. Но в любом случае должно быть решение о призыве — приказ военного комиссара. Идти по повестке надо в любом случае. Ответственность за неявку обернется штрафом от 500 до трех тысяч рублей по статье административного кодекса «Неисполнение обязанностей по воинскому учету».

Если человек явился, но уклоняется от медкомиссии, он заплатит точно такой же штраф, но уже по другой статье КоАП. Ответственность за неявку по призыву наступает, если удалось доказать, что человек на самом деле получил повестку.

За неявку может грозить и уголовная ответственность. Это касается тех, кто годен, получил повестку и не явился в военкомат.

Ранее экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о необходимости второй волны мобилизации. По его мнению, это поможет пополнить ряды российской армии.