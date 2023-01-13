Армия 13 января 2023, 15:52 Россиян старше 30 лет могут начать отправлять на военные сборы Член комитета ГД Соболев: россиян старше 30 лет могут начать отправлять на военные сборы РИА «Новости»

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После принятия закона об изменении призывного возраста не служивших в армии россиян старше 30 лет могут начать отправлять на военные сборы. Об этом заявил Ura.ru член комитета Государственной думы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«Те, кто старше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом», — отметил депутат.

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Он добавил, что у России должен быть «обученный мобилизационный резерв», причем сборы нужно проводить также для резервистов и запасников, у которых еще нет военной специальности.

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Для этого нужно очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв», — пояснил Соболев в разговоре с URA.RU.

Новые правила призыва могут применить уже весной 2023 года. Возраст срочной службы поручил изменить министр обороны Сергей Шойгу, предложение поддержал президент Владимир Путин. Предполагается, что в армию станут направлять россиян не с 18 до 27 лет, как сейчас, а от 21 года до 30 лет. Не служивших до 27 лет ждет армия, если им еще не исполнилось 30.