15 апреля 2023, 11:01
Россиян оповестят о постановке на воинский учет через «Госуслуги»
Генштаб: на «Госуслугах» можно будет получить данные о постановке на воинский учет
Россияне смогут получать информацию о постановке на воинский учет и изменениях каких-либо сведений через личные кабинеты на портале госуслуг. Об этом заявил начальник управления ГОМУ Генштаба ВС РФ полковник Андрей Бирюков.
Теперь вместо посещения военкомата для уточнения данных у граждан будет возможность направить необходимые документы в электронном виде.
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В личном кабинете на «Госуслугах» россияне смогут получить данные о постановке на воинский учет и изменении каких-либо сведений, добавил Бирюков.
По его словам, благодаря этому нововведению у жителей России больше нет необходимости в обязательном порядке приходить в военкомат, чтобы встать на воинский учет, оформить отсрочку или решить другие вопросы.
«Хочу подчеркнуть, что все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме», — добавил Бирюков.
Полковник также обратил внимание, что весенняя призывная кампания, которая началась 1 апреля, проходит в плановом порядке. Она завершится 15 июля.
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