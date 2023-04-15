Армия 15 апреля 2023, 11:01 Россиян оповестят о постановке на воинский учет через «Госуслуги» Генштаб: на «Госуслугах» можно будет получить данные о постановке на воинский учет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россияне смогут получать информацию о постановке на воинский учет и изменениях каких-либо сведений через личные кабинеты на портале госуслуг. Об этом заявил начальник управления ГОМУ Генштаба ВС РФ полковник Андрей Бирюков.

Теперь вместо посещения военкомата для уточнения данных у граждан будет возможность направить необходимые документы в электронном виде.

Реклама

В личном кабинете на «Госуслугах» россияне смогут получить данные о постановке на воинский учет и изменении каких-либо сведений, добавил Бирюков.

По его словам, благодаря этому нововведению у жителей России больше нет необходимости в обязательном порядке приходить в военкомат, чтобы встать на воинский учет, оформить отсрочку или решить другие вопросы.

«Хочу подчеркнуть, что все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме», — добавил Бирюков.

Полковник также обратил внимание, что весенняя призывная кампания, которая началась 1 апреля, проходит в плановом порядке. Она завершится 15 июля.