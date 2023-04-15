Армия 15 апреля 2023, 10:49 Первые отправки призывников в рамках весенней кампании в России начнутся 20 апреля Генштаб России заявил, что призывников начнут отправлять в пункты дислокации с 20 апреля РИА «Новости»

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С 20 апреля в рамках весенней призывной кампании призывников начнут отправлять в пункты дислокации на территории России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС России Андрей Бирюков уточнил, что треть призывников направят в учебные соединения и в воинские части.

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В течение указанного времени мужчины будут осваивать современную военную технику, а по окончании обучения получат военно-учетную специальность.

«Весенняя призывная кампания, которая началась 1 апреля, проходит в плановом порядке», — добавил Бирюков.

По его словам, повестки уже выдали 52 тысячам россиян, большинство из них — свыше 50 тысяч — уже прибыли в военные комиссариаты. Годным к службе признали 21 тысячу. Еще 29 тысячам предоставили отсрочку на законных основаниях.

Завершится весенняя призывная кампания 15 июля.

Президент России Владимир Путин накануне подписал закон о создании единого реестра воинского учета. Его формированием займутся военкоматы.