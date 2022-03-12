Россия за сутки эвакуировала более 10 тысяч человек из ЛНР и ДНР

Россия за сутки самостоятельно эвакуировала с Украины, из ЛНР и ДНР около 10 тысяч человек. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Слова военного привел ТАСС.

При этом непосредственно на Украине ситуация с эвакуацией гражданского населения происходит заметно хуже. Мизинцев рассказал, что 12 марта там было открыто 11 гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях, по одному гуманитарному коридору в РФ, и еще по одному — через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины.

«При этом ни один гуманитарный коридор в Российскую Федерацию официальным Киевом опять не подтвержден, что в очередной раз доказывает безразличие к собственному народу действующей власти», — подчеркнул Мизинцев.

Несмотря на это, Россией на Украину уже доставлено 1935 тонн гуманитарного груза, проведено 237 гуманитарных акций, 22 из них прошли за минувшие сутки в Киевской, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях. Во время этих акций мирному населению освобожденных районов было передано 264 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.

Ранее генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что гуманитарная ситуация в городах Украины продолжает ухудшаться. В отдельных населенных пунктах страны она стала катастрофической.