Минобороны РФ объявило о катастрофической гуманитарной ситуации в украинских городах

Гуманитарная ситуация в городах Украины продолжает ухудшаться. В отдельных населенных пунктах страны она стала катастрофической. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его слова привел ТАСС.

«Гуманитарная ситуация на Украине к сожалению, продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах достигла катастрофических масштабов», — сообщил он.

По его словам, в городах Украины националисты минируют жилые кварталы, уничтожают объекты жизнеобеспечения и разрушают мосты. Отдельно он отметил, что тяжелейшая ситуация сложилась в Мариуполе, что где насильно удерживаются сотни тысяч людей, в том числе иностранцы.

«Тяжелейшая гуманитарная ситуация сложилась в Мариуполе. Сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами, которые, угрожая физической расправой, пресекают любые попытки выхода из города», — сказал Мизинцев.

В целом же у неонацистов в качестве «живого щита» до сих пор остаются более 6 900 граждан из 16 иностранных государств.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжает обстреливать город Первомайск и его окрестности в ЛНР. По информации СМИ, удары наносятся по жилым районам. Местные жители уже почти привыкли существовать под обстрелами и не хотят покидать город, несмотря на потери.