Армия 24 ноября 2022, 17:33 Россия вернула домой еще 50 военнопленных Минобороны: Россия и Украина провели обмен пленными в формате 50 на 50 РИА «Новости»

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Россия и Украина 24 ноября снова произвели обмен военнопленными. В результате переговорного процесса домой вернулись 50 российских военнослужащих, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве обратили внимание, что в плену им грозила смертельная опасность.

Военнослужащих доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ. В столице им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь, предложат курс лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

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Накануне, 23 ноября, из плена вернулись 35 российских военных. Некоторые из них поделились воспоминаниями о том, как в плену ВСУ могли заставлять пострадавших с простреленными коленями вставать и ходить.

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В Сеть попала видеозапись, на которой украинские военные расстреляли не меньше 11 безоружных российских военнослужащих, попавших к ним в плен на территории ЛНР. По факту массового расстрела СК РФ возбудил уголовное дело. Следователи продолжают устанавливать лиц, которые сняли это видео.