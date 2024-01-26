Армия 26 января 2024, 13:25 Шойгу отметил своевременность поступления военной техники в зону СВО Шойгу: техника и средства поражения поступают в зону СВО своевременно РИА «Новости»

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Техника и средства поражения поступают в зону спецоперации своевременно. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вступительном слове на Едином дне приемки военной продукции. Он подвел итоги поставок вооружения и военной техники в войска в 2023 году.

«Техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности объединенных группировок войск», — подчеркнул Шойгу.

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Он добавил, что налаженная система оперативного ремонта и обслуживания вооружения и техники на местах помогла ощутимо уменьшить сроки их восстановления и повысить таким образом готовность к применению.

Глава Минобороны подчеркнул, что главной задачей остается обеспечение каждого подразделения и бойца всем необходимым для выполнения боевых задач.

Ранее, обращаясь к военнослужащим в День инженерных войск, Сергей Шойгу назвал ключевой фактор, который помог ВС России отразить контрнаступление ВСУ. По его мнению, основную роль сыграла созданная система инженерных заграждений.