26 января 2024, 13:25
Шойгу отметил своевременность поступления военной техники в зону СВО
Шойгу: техника и средства поражения поступают в зону СВО своевременно
Техника и средства поражения поступают в зону спецоперации своевременно. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вступительном слове на Едином дне приемки военной продукции. Он подвел итоги поставок вооружения и военной техники в войска в 2023 году.
«Техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности объединенных группировок войск», — подчеркнул Шойгу.
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Он добавил, что налаженная система оперативного ремонта и обслуживания вооружения и техники на местах помогла ощутимо уменьшить сроки их восстановления и повысить таким образом готовность к применению.
Глава Минобороны подчеркнул, что главной задачей остается обеспечение каждого подразделения и бойца всем необходимым для выполнения боевых задач.
Ранее, обращаясь к военнослужащим в День инженерных войск, Сергей Шойгу назвал ключевой фактор, который помог ВС России отразить контрнаступление ВСУ. По его мнению, основную роль сыграла созданная система инженерных заграждений.
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