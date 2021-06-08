Корвет проекта 20386 «Меркурий» станет первым российским кораблем, который полностью построят по технологии «стелс». Ранее на кораблях использовали лишь отдельные элементы, которые делали их малозаметными. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источники в судостроительной отрасли.

«Корвет „Меркурий“ станет первым кораблем ВМФ, получившим радиопоглощающее покрытие по всей площади внешней надводной конструкции. По предварительным оценкам, 100-метровый корабль будет отражать радиосигнал как небольшая лодка», — приводит агентство слова одного из собеседников.

Все надстройки нового корвета построят с минимальным числом выступающих элементов. При строительстве корабля применят различные композиционные материалы и специальные краски.

Эту информацию подтвердил еще один источник. Он рассказал, что корпус «Меркурия» уже готов. После окончания его строительства начнут специальные испытания эффективности «стелс»-технологий.

Проект корвета «Меркурий» — это корабль нового поколения в котором реализуют модульный принцип вооружения и возможность нести беспилотники. Его заложили в 2016 году под названием «Дерзкий» и запланировали передать флоту в 2022 году.