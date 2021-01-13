Россия создаст «невидимый» бомбардировщик будущего. Почему ПАК ДА не будет равных в мире

«Летающее крыло» сменит стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. В Минобороны уже утвердили эскиз и технические характеристики перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Ожидается, что первые образцы самолета-«невидимки» передадут армии уже в 2027 году.

Минобороны утвердило эскиз и согласовало характеристики перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). К концу 2027 года новинкой начнут заменять устаревающие стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160, сообщило РИА «Новости».

Проект засекречен, но уже известно, что строительством двигателей для ПАК ДА занимаются инженеры «ОДК-Кузнецов». Первые (стендовые) испытания установок пройдут в этом году. Ожидается, что максимальная продолжительность полета без дозаправки составит 30 часов, в то время как у Ту-160 — 25.

Для улучшения маневренности и боевых возможностей самолет построят по принципу обтекаемого «летающего крыла», рассказал агентству заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. Навесного оборудования снаружи не будет, воздухозаборники спрячут внутри, а выхлопные газы закроет задняя часть крыла.

Конструкция и большая площадь поверхности крыла позволят бомбардировщику маневрировать на малых высотах у земли и создадут необходимую подъемную силу на высоте 20 километров, где воздух сильно разрежен. Таким образом, судно сможет как огибать рельеф местности, так и атаковать противника из стратосферы.

Крыло-невидимка

При создании самолета конструкторы используют технологии малой заметности («стелс»), пояснил «360» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Самолет в чем-то будет напоминать российский тяжелый беспилотник С-70 «Охотник» и американский B-2 Spirit. Габариты ПАК ДА, скорее всего, превзойдут размеры Ту-160, а боевая нагрузка будет около 10–20 тонн.

«Основным его оружием, вероятно, будут ракеты большой дальности: Х-101 и Х-102, Х-550 и Х-55. Он будет иметь возможность применять и бомбы беспилотного падения, как Spirit. Дальность полета этого самолета без учета дозаправки в воздухе будет лежать в пределах 10 тысяч километров, а боевой радиус составит около шести-семи тысяч километров», — добавил Сивков.

ПАК ДА оснастят современным радиоэлектронным оборудованием, мощной радиолокационной станцией и средствами радиоэлектронной борьбы для самообороны. Не исключено, что на него установят перспективное вооружение и даже гиперзвуковые ракеты. С учетом дозаправки в воздухе ПАК ДА сможет поразить цель в любой точке планеты, находясь при этом на территории России.

Зарубежные аналоги

Сейчас на базе своего B-2 американцы разрабатывают перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Но он отстает от российского ПАК ДА, уточнил Сивков. Свой аналог создают и в Китае — Xian H-20, который находится на стадии проектирования.

«Китайцам это актуально, у них нет стратегической авиации. Те самолеты, что они называют стратегическими бомбардировщиками, — это Н-6, скопированные с советского самолета Ту-16. Документы и лицензию на производство передали китайцам во времена Хрущева», — отметил эксперт.

Пока сложно сказать, будет ли российская новинка превосходить иностранные аналоги. Но, исходя из известных технических характеристик, можно предположить, что как минимум по средствам разрешенной борьбы ПАК ДА будет лучше зарубежных самолетов. По экономичности двигателя лайнер, скорее всего, уступит американцам, но опередит китайцев. А с точки зрения аэродинамики российское «крыло», предположительно, на голову превзойдет конкурентов.

Мотор и скорость

По словам военного обозревателя Виктора Баранца, двигатели позволят ПАК ДА превзойти по скорости сверхзвуковой Ту-160. Первый такой мотор, названный «Изделие РФ», уже находится на сборке и до конца года поступит на испытания. Помимо этого, уже известно, что машину оснастят искусственным интеллектом, автоматикой и электроникой. Но в случае выхода систем из строя управлять бомбардировщиком можно будет в ручном режиме.

Однако летать, рассказывал «360» военный эксперт Юрий Кнутов, самолет будет на дозвуковой скорости. Связано это с тем, что при преодолении звукового барьера происходит хлопок, из-за чего машины демаскируют себя перед противником. Именно по причине максимальной «невидимости» выхлопные газы прикроют задней частью крыла. Инфракрасным системам слежения и головкам самонаведения ракет будет крайне трудно засечь ПАК ДА по тепловому следу.