Россия решила отправить в Белоруссию около 170 танков и 200 боевых машин | 360°

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17 октября 2022, 15:25

Россия решила отправить в Белоруссию около 170 танков и 200 боевых машин

Минобороны Белоруссии: Россия отправит в республику 170 танков и 100 минометов

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Около 170 танков, до 200 боевых машин и до 100 орудий и минометов Россия отправит в Белоруссию. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии Валерий Ревенко, передал ТАСС.

«Общая численность к прибытию в РБ составит до девяти тысяч человек личного состава, около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 миллиметров», — рассказал он.

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Вооружения будут задействованы в составе региональной группировки войск.

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Валерий Ревенко добавил, что большинство предложений западным партнерам от Минобороны Белоруссии для снятия напряженности были под различными предлогами не приняты.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о развертывании союзной группировки войск. В стране ввели режим повышенной террористической опасности и выставили укрупненные пограннаряды на границах с Украиной.

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