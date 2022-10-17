Россия решила отправить в Белоруссию около 170 танков и 200 боевых машин | 360°

Армия 17 октября 2022, 15:25 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Россия решила отправить в Белоруссию около 170 танков и 200 боевых машин Минобороны Белоруссии: Россия отправит в республику 170 танков и 100 минометов Минобороны РФ

Читать 360tv в

Около 170 танков, до 200 боевых машин и до 100 орудий и минометов Россия отправит в Белоруссию. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии Валерий Ревенко, передал ТАСС.

«Общая численность к прибытию в РБ составит до девяти тысяч человек личного состава, около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 миллиметров», — рассказал он.

Реклама

Вооружения будут задействованы в составе региональной группировки войск.

Реклама

Валерий Ревенко добавил, что большинство предложений западным партнерам от Минобороны Белоруссии для снятия напряженности были под различными предлогами не приняты.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о развертывании союзной группировки войск. В стране ввели режим повышенной террористической опасности и выставили укрупненные пограннаряды на границах с Украиной.

0 0 0 0 0 0