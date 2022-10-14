Белоруссия начала развертывание союзной группировки войск | 360°

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Белоруссия начала развертывание союзной группировки войск

Президент Белоруссии Лукашенко ввел режим повышенной террористической опасности

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Из-за обострения ситуации на границе в Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности и начали развертывание союзной группировки войск. Президент республики Александр Лукашенко заявил об этом на полях саммита СНГ в Астане, сообщил ТАСС.

«В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертыванием союзной группировки войск», — сказал он.

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Александр Лукашенко напомнил, что основу группировки составляют именно белорусские военные. Российские части лишь дополняют ее.

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ранее заявил, что в стране из-за риска провокаций ввели режим контртеррористической операции (КТО). Он предполагает усиленный контроль над ситуацией, в том числе вблизи границ. Силовики получили информацию о том, что готовятся нападения, в том числе с захватом населенных пунктов.

Президент Белоруссии выступил на саммите в Астане, сообщили «Известия». Он предупредил другие страны СНГ о возможных провокациях и призвал быть начеку. По словам Александра Лукашенко, Запад решил сделать евразийское пространство своим промышленным и сырьевым придатком.

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