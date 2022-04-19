Кадыров анонсировал освобождение «Азовстали» от бандеровцев «уже сегодня»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бандеровцев в Мариуполе «добьют уже сегодня». По его словам, комбинат «Азовсталь» полностью перейдет под контроль российских сил.

«Хочу обрадовать тех людей, которые ждут мира, стабильности на украинской республике, что сегодня мы с помощью Всевышнего добьем бандеровцев в Мариуполе и заберем полностью „Азовсталь“. В остальных населенных пунктах сами бегут „укропы“. Так что сегодня-завтра, недолго осталось шайтанам», — речь Кадырова появилась в его Telegram-канале.

Минобороны России тем временем предложило украинским формированиям на комбинате «Азовсталь» с 12:00 19 апреля сдаться. Такое заявление сделал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Он объяснил, что это связано с катастрофическим положением на заводе и гуманными принципами. По его словам, с 13:30 по московскому времени всем сторонам предложено объявить режим тишины. Об этом написала газета «Известия».

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Во вторник, 19 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что начинается новый этап спецоперации.