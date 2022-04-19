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    19 апреля 2022, 13:29

    Кадыров анонсировал освобождение «Азовстали» от бандеровцев «уже сегодня»

    Глава Чечни Кадыров анонсировал освобождение «Азовстали» от бандеровцев «уже сегодня»

    Александр Иванов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бандеровцев в Мариуполе «добьют уже сегодня». По его словам, комбинат «Азовсталь» полностью перейдет под контроль российских сил.

    Кадыров анонсировал освобождение «Азовстали» от бандеровцев «уже сегодня»

    «Хочу обрадовать тех людей, которые ждут мира, стабильности на украинской республике, что сегодня мы с помощью Всевышнего добьем бандеровцев в Мариуполе и заберем полностью „Азовсталь“. В остальных населенных пунктах сами бегут „укропы“. Так что сегодня-завтра, недолго осталось шайтанам», — речь Кадырова появилась в его Telegram-канале.

    Минобороны России тем временем предложило украинским формированиям на комбинате «Азовсталь» с 12:00 19 апреля сдаться. Такое заявление сделал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Он объяснил, что это связано с катастрофическим положением на заводе и гуманными принципами. По его словам, с 13:30 по московскому времени всем сторонам предложено объявить режим тишины. Об этом написала газета «Известия».

    Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Во вторник, 19 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что начинается новый этап спецоперации.