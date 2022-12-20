Армия 20 декабря 2022, 11:20 Россия развернула систему «Авангард» с репутацией непобедимого оружия Путина — Newsweek Newsweek сообщила о применении непобедимого оружия Путина для борьбы с США РИА «Новости»

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Россия активно разворачивает новейшую боевую систему «Авангард», которая известна как непобедимое оружие президента России Владимира Путина, сообщило американское издание Newsweek.

В статье «Авангард» причислили к одному из нескольких передовых систем вооружений, о которых глава государства объявил в марте 2018 года. Боевая система способна развивать скорость в 27 раз выше скорости звука. Перехватить «Авангард» невозможно.

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По данным военных экспертов, мнение которых привел автор статьи, дальность действия «Авангарда» превышает шесть тысяч километров, комплекс может нести как ядерную, так и обычную боевую нагрузку. Его могут применить для проникновения в систему американской противоракетной обороны.

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В субботу, 17 декабря, Минобороны РФ показало загрузку МБР с блоком «Авангард» в пусковую установку. Полк заступил на боевое дежурство в Оренбургской дивизии.