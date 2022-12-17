Армия 17 декабря 2022, 12:35 Минобороны показало загрузку МБР с блоком «Авангард» в пусковую установку Минобороны: второй ракетный полк «Авангардов» заступил на боевое дежурство под Оренбургом РИА «Новости»

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Второй полк с межконтинентальными баллистическими ракетами с гиперзвуковыми блоками «Авангард» заступил на боевое дежурство в Оренбургской дивизии. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

«Очередной полк с ракетным комплексом шахтного базирования „Авангард“ заступил на боевое дежурство в День ракетных войск стратегического назначения», — сказано в сообщении ведомства.

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Минобороны добавило, что ракетный комплекс «Авангард» увеличит боевые возможности группировки войсковых соединений и добавит эффективности системам вооружения войск РВСН.

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