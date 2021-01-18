Стали известны даты совместных учений войск России и Белоруссии

Стратегические учения «Запад-2021» проведут на территории России и Белоруссии. Военные будут отрабатывать навыки в период с 10 по 16 сентября, сообщил министр обороны республики Виктор Хренин.

«Концепция учений основана на возможном варианте обострения военно-политической ситуации с учетом имитационного состояния. Учения планируется провести в течение семи дней с 10 по 16 сентября. По предложению наших российских коллег учения пройдут на территории двух стран», — привело слова министра БелТА.

Хренин отметил, что учения в Белоруссии и России позволит отработать применение региональной группировки войск двух стран. Кроме того, военные отработают вопросы ведения армейских операций. Также во время учений оценят работоспособность образцов новой и модернизированной военной техники. Планируется пригласить для наблюдения представителей западных стран.

«Мы обязательно их пригласим. Они смогут посмотреть учения. Мы открыты и готовы продемонстрировать состояние наших вооруженных сил и уровень нашей подготовки», — заявил министр.

Масштабные учения с Россией Хренин анонсировал в конце ноября 2020 года. Тогда он отмечал, что учениям будет предшествовать «огромный» комплекс подготовительных мероприятий.