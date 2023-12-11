Армия 11 декабря 2023, 16:27 «Россия будет чувствовать себя в безопасности». Путин — о флоте и вооружении Путин: Россия будет чувствовать себя в безопасности благодаря оружию и флоту РИА «Новости»

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Россия будет чувствовать себя в безопасности благодаря флоту, морякам и вооружению. Такое заявление сделал президент Владимир Путин после осмотра фрегата «Адмирал Касатонов» в Северодвинске.

До этого глава государства принял участие в церемонии поднятия флагов на подводных крейсерах «Красноярск» и «Император Александр III».

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«Атомные крейсеры „Юрий Долгорукий“, „Александр Невский“, „Владимир Мономах“, „Князь Владимир“, „Князь Олег“ и „Генералиссимус Суворов“, а с этого дня и „Император Александр III“ долгие годы будут надежно защищать безопасность России», — отметил Путин.

Он добавил, что корабли будут выполнять задачи по обеспечению стратегического сдерживания. Каждый из атомоходов вооружен межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава», подчеркнул президент.

Ранее российский лидер разрешил поднять флаги на подлодках «Красноярск» и «Император Александр III». Путин пообещал, что в России продолжится работа по повышению морской мощи.