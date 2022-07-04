Рогозин анонсировал запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5»

Запуск тяжелого космического ракетного комплекса «Ангара-А5» может произойти в конце 2022 года или в начале 2023 года. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«В этом году мы планируем, что полетит еще легкая „Ангара“, а после определения полезной нагрузки нашим основным заказчиком полетит и тяжелая „Ангара“. Когда это будет — конец года или начало следующего — это их вопрос», — отметил Рогозин.

Тяжелая ракета изготовлена и находится на космодроме Плесецк, легкую в ближайшее время также доставят на космодром, отметил глава госкорпорации. Производство новой ракеты не будут переводить на омское ПО «Полет», как планировалось ранее. Омское предприятие «работает на полную мощность, там аншлаг», пояснил Рогозин.

На предприятии «Роскосмос» началось серийное производство ракет «Сармат». До конца этого года ракеты встанут на дежурство в Красноярском крае, ведомство уже готовится к проведению вторых летно-конструкторских тестов «Сармата», сообщил Рогозин.