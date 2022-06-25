Роскосмос начал серийное производство ракет «Сармат»
Глава Роскосмоса Рогозин сообщил о начале серийного производства ракет «Сармат»
Серийное производство ракет «Сармат» началось на предприятиях Роскосмоса. Первый полк заступит на несение боевого дежурства в конце 2022 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Приступили к серийному производству „Сармата“, до конца этого года ракеты встанут на дежурство в Красноярском крае», — сообщил он.
По словам Рогозина, ведомство уже готовится к проведению вторых летно-конструкторских тестов «Сармата».
Глава Роскосмоса уточнил, что к ракете повысят требования в соответствии с заказчиком, Министерством обороны РФ.
Первый пуск «Сармата» прошел в апреле текущего года на космодроме Плесецк по программе государственных испытаний.
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Караваев сообщал, что «Сармат» получит боевые гиперзвуковые блоки «Авангард».