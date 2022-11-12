Армия 12 ноября 2022, 13:53 Рогозин призвал закупить для спецоперации самое эффективное вооружение Экс-глава Роскосмоса Рогозин: в зону СВО нужно закупить эффективное, а не дешевое оружие Соцсети

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Россия должна изменить систему государственных закупок и приобрести эффективные виды вооружений в зону специальной операции на Украине. Об этом РИА «Новости» сообщил бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, существующая система госзакупок ориентирована на мирное время. Однако для вопроса поставок приобретения оружия для зоны СВО она не подходит.

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«Необходимы жесткие директивы. Выносить решения о внедрении именно тех видов вооружений, которые нужны на фронте. Пора прекратить играть в демократию», — заявил Рогозин.

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США, обратил он внимание, при закупках оружия выбирают самые лучшие и эффективные виды техники, а не дешевые.

«Уже много таких трофейных систем, которые мы отправили на изучение разработчикам. Изучаем их и понимаем, что в этом случае подход к вооружению был совсем другой», — добавил он.

Ранее Рогозин заявил, что возглавил в зоне спецоперации группу военных советников. Они окажут техническую и военную помощь в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщили «Дни.ру».