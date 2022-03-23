РФ за сутки эвакуировала из Мариуполя почти 8,5 тысячи человек

В среду, 23 марта, из Мариуполя без участия Киева удалось эвакуировать еще почти 8,5 тысячи человек. Об этом сообщили начальник Национального управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, его слова привело РИА «Новости».

«23 марта 2022 года из Мариуполя, также без какого-либо участия украинской стороны, удалось эвакуировать 8 487 человек», — сказал военный.

По его словам, общее число эвакуированных составило 81 958 человек. В ходе гуманитарной операции российские военнослужащие вывезли из Мариуполя 26 граждан Иордании и Вьетнама, добавил Мизинцев.

Он также отметил, что, несмотря на регулярно открывающиеся зеленые коридоры, украинские силовики продолжают удерживать в качестве живого щита более 4,5 миллиона мирных жителей в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других крупных городах.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия и Украина провели два обмена пленными. Она также подчеркнула, что Евросоюз никак не пытается повлиять на украинские власти, чтобы националисты перестали прикрываться мирными людьми как живым щитом. Радикалы блокируют их выход в Россию, напомнила пресс-секретарь ведомства.