Россия и Украина провели два обмена пленными. Об этом сообщил МИД РФ, передало РИА «Новости».

Официальный представитель дипведомства Мария Захарова сообщила, что Россия и Украина провели два обмена удерживаемыми лицами. Минобороны РФ при этом ежедневно организует гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей, добавила она.

Захарова подчеркнула, что Евросоюз никак не пытается повлиять на украинские власти, чтобы националисты перестали прикрываться мирными людьми как живым щитом. Радикалы блокируют их выход в Россию, напомнила пресс-секретарь ведомства.

Захарова также обвинила Украину в поощрении интернет-терроризма. Комментируя заявление замминистра цифровой трансформации Украины Александра Борнякова о создании в Незалежной «первой в мире IT-армии», Захарова отметила, что в такие интернет-войска Украина наберет «самых отъявленных хакеров» и «киберсброд со всего света».

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что с начала спецоперации Россия доставила на Украину и в Донбасс более 4,3 тысячи тонн гуманитарной помощи.