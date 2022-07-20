Решение по судьбе атомной подлодки «Дмитрий Донской» примут до конца 2022 года

Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» продолжит выполнять поставленные командованием задачи как минимум до 1 декабря 2022 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

По его словам, в настоящее время экипаж субмарины выполняет задачи учебно-боевой подготовки в открытом море, решение по ее судьбе примут в конце 2022 года.

«Речи о выводе ее из боевого состава Военно-морского флота России на данный момент не идет. Специалисты оценят запас ядерного топлива и техническое состояние корабля», — сказал Мальцев.

Ранее в СМИ появилась информация, что подлодку вывели из боевого состава флота под утилизацию.

В боевой состав атомоход «Дмитрий Донской» вошел в декабре 1981 года, основной боевой нагрузкой субмарины стали межконтинентальные баллистические ракеты комплекса Д-19, а в 2002 году подлодку модернизировали ракетным комплексом «Булава».