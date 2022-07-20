Атомную подлодку «Дмитрий Донской» списали спустя 42 года службы

Спустя 42 года службы самую большую в мире стратегическую атомную подводную лодку «Дмитрий Донской» вывели из вооружения российской армии. Ее ждет утилизация, сообщил источник РИА «Новости».

«Подводная лодка „Дмитрий Донской“ выведена из боевого состава флота и подлежит утилизации», — сказал представитель военно-промышленного комплекса.

Стратегическую атомную подводную лодку «Дмитрий Донской» построили по проекту 941 УМ «Акула», по классификации НАТО SSBN Typhoon. Создали всего шесть таких субмарин. В боевой состав она вошла в 1980 году и стала головной лодкой проекта 941. Она до сих пор считается самой большой по водоизмещению подлодкой в мире — 48 тысяч тонн.

Имя «Дмитрий Донской» уже присвоили другой субмарине. Подлодку класса «Борей-А» проекта 955А заложили в прошлом году на «Севмаше».