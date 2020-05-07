Репетиции авиапарада ко Дню Победы прошли на Камчатке и Дальнем Востоке

Генеральные репетиции авиационной части парада в честь 75-летия Победы состоялись во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском. В небо в числе прочих поднялись самолеты Ми-31 и вертолеты Ми-8.

«Летчики <…> провели во Владивостоке генеральную репетицию показа авиационной техники. Всего в репетиции был задействован 21 летательный аппарат», — заявили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ). Сообщение процитировало РИА «Новости».

В частности, тренировку прошли дальние противолодочные самолеты Ту-142, противолодочные самолеты Ил-38, самолет Ту-134, истребители Су-35, высотные истребители МиГ-31, ударные вертолеты Ка-52, палубные вертолеты Ка-27 и Ми-8. Авиация поднималась с пяти аэродромов в Хабаровском и Приморском краях.

В Петропавловске-Камчатском над центральной площадью пронеслись сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31, а также противолодочные самолеты Ил-38Н.

Военные парады в честь 75-летия Победы 9 мая не состоятся из-за эпидемии коронавируса. Они пройдут в этом году, но позже. Тем не менее президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия все равно отметит 9 мая: состоится авиапарад и прозвучат праздничные салюты. Кроме того, российский лидер в этот день возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам.