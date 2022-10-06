Военную экипировку «Легионер» разработают к концу 2023 года | 360°

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Военную экипировку «Легионер» разработают к концу 2023 года

Разработку российской военной экипировки «Легионер» ускорят втрое и завершат в 2023 году

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Создатели экипировки солдата будущего «Легионер» решили ускориться. Срок на научно-исследовательские работы сократят втрое. Их завершат к концу 2023 года, сообщило РИА «Новости».

Источник агентства в оборонно-промышленном комплексе заявил, что изначально на этот этап отвели два—три года, но теперь заказчик поручил сделать все намного быстрее. На научно-исследовательские изыскания оставили примерно год.

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«Этот этап работ будет завершен до конца 2023 года», — рассказал он.

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Конструкцию экипировки, технические особенности и другие характеристики пока не разглашают. Известно, что «Легионер» станет экипировкой четвертого поколения, сразу после «Ратника» и «Сотника». Их разработал ЦНИИТочмаш.

Некоторые детали предшественника «Легионера», экипировки третьего поколения «Сотник», уже проходят испытания. Ее сделают из полиэтиленового волокна с амортизацией. Так броня будет легкой, но надежной, выдерживающей удар осколками со скоростью до 670 метров в секунду. Комплекс дополнят экзоскелетом с электромоторами, робототехническими элементами, оптическими приборами для ослепления противника и нанобеспилотниками весом 180 граммов.

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