Стало известно название российской экипировки солдата будущего нового поколения | 360°

Армия 03 октября 2022, 05:11 Поделиться Telegram

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Viber Стало известно название российской экипировки солдата будущего нового поколения Российскую перспективную экипировку солдата будущего нового поколения назовут «Легионер» РИА «Новости»

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Экипировка солдата будущего нового поколения, которая придет на смену комплектам «Ратник» и «Сотник», будет называться «Легионер». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как отметил собеседник агентства, новый комплекс получит не «исконно русское» название, а, скорее, «интернациональное».

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Более 10 лет прошло с момента начала реализации проекта «Ратник». Экипировка была удачной, но, как заметил собеседник агентства, создание нового снаряжения диктуется требованием времени. Он пояснил, что появились новые технологии, материалы. Кроме того, поменялась сама специфика ведения боевых действий.

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Российская армия получила свыше 300 тысяч комплектов экипировки второго поколения «Ратник» к концу 2020 года. Сегодня ведется разработка экипировки третьего поколения «Сотник». Часть ее элементов уже проходит предварительные испытания.

Как заявляли агентству создатели «Сотника», эту экипировку планируют оснастить оптическими приборами для ослепления противника на большой дальности. Кроме того, она может получить на оснащение «нанобеспилотники» — дроны массой всего 180 граммов.

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