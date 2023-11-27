Армия 27 ноября 2023, 05:31 Разработчик первого морского дрона рассказал о его характеристиках Глава KMZ: первые морские дроны поступят в Минобороны до конца 2023 года РИА «Новости»

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Первые российские морские дроны передадут Министерству обороны до конца года. Управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппского машиностроительного завода) Михаил Даниленко рассказал о функционале беспилотников. В интервью РИА «Новости» он назвал эти аппараты «одноразовыми катерами».

Даниленко пояснил, что первые российские безэкипажные катера смогут разогнаться до 80 километров в час, а также нести взрывчатку весом до 600 килограммов. По его словам, разработчики задумали, чтобы дроны перевозили не только тротил, но и средства сопровождения и разведки.

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«Он мелкосидящий, плоский, с минимальной высотой над поверхностью воды для малой заметности», — добавил управляющий директор.

Даниленко отметил и то, что морские дроны смогут работать в качестве платформы для воздушного беспилотника. В целом возглавляемое им предприятие специализируется на производстве катеров для российских силовых структур.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 12 безэкипажных украинских катеров морской авиацией Черноморского флота. Все аппараты следовали в направлении полуострова Крым.