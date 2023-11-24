Армия 24 ноября 2023, 15:58 ВСУ лишились 12 безэкипажных катеров в Черном море за неделю Минобороны: ВС России уничтожили 12 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море РИА «Новости»

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Российские силы в течение недели ликвидировали в акватории Черного моря 12 безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины. Цели направлялись в сторону Крымского полуострова, сообщили в Минобороны.

«Морской авиацией Черноморского флота <…> уничтожены 12 безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении полуострова Крым», — указали в ведомстве.

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Ранее Вооруженные силы России засекли в Черном море семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа «Виллард» с десантной группой ВСУ. Вражеские цели следовали в направлении Крыма. Российские силы ликвидировали их из штатного вооружения.

В конце октября ВС РФ также засекли в Черном море три безэкипажных катера ВМС Украины.

В пятницу, 24 ноября, в Минобороны сообщали, что российские средства противовоздушной обороны перехватили 13 беспилотников ВСУ, летевших в сторону Крыма. Еще три БПЛА сбили над Волгоградской областью.