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    28 января 2021, 10:28

    Расчеты «Искандеров» отработали ракетные пуски на Кубани

    Александр Блинов

    Расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» провели учебные пуски с неподготовленных позиций в Краснодарском крае. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).
    Расчеты «Искандеров» отработали ракетные пуски на Кубани

    В рамках занятий по тактико-специальной подготовке расчеты ОТРК «Искандер-М», дислоцированные на Кубани, провели электронные пуски ракет. Подразделения после совершения марша и оборудования позиций выдвинулись в заданные районы, в которых выполнили задачи по развертыванию комплексов и оперативному выводу техники из-под огня со стороны условного противника, указано в сообщении.

    Военный эксперт Василий Дандыкин ранее рассказал «360» о боевом потенциале российских подводных беспилотников «Посейдон». По его словам, это оружие с определенным искусственным интеллектом обладает атомным двигателем, позволяющим преодолевать расстояния в тысячи километров. Дандыкин указал, что страны Запада, включая США и их союзников по НАТО, не обладают такими видами оружия. Эксперт сообщил, что, вопреки мнению американских СМИ, Россия действительно обладает таким вооружением, не имеющим аналогов.