В рамках занятий по тактико-специальной подготовке расчеты ОТРК «Искандер-М», дислоцированные на Кубани, провели электронные пуски ракет. Подразделения после совершения марша и оборудования позиций выдвинулись в заданные районы, в которых выполнили задачи по развертыванию комплексов и оперативному выводу техники из-под огня со стороны условного противника, указано в сообщении.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее рассказал «360» о боевом потенциале российских подводных беспилотников «Посейдон». По его словам, это оружие с определенным искусственным интеллектом обладает атомным двигателем, позволяющим преодолевать расстояния в тысячи километров. Дандыкин указал, что страны Запада, включая США и их союзников по НАТО, не обладают такими видами оружия. Эксперт сообщил, что, вопреки мнению американских СМИ, Россия действительно обладает таким вооружением, не имеющим аналогов.