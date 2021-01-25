«Такого оружия нет ни у США, ни у НАТО»: военный эксперт рассказал о боевом потенциале российского «Посейдона»

Российские подводные беспилотники «Посейдон» не имеют аналогов в мире, в том числе в США. Об этом «360» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Американский обозреватель Дэвид Экс ранее в своей статье для журнала Fоrbеs на тему беспилотной атомной подлодки «Посейдон» назвал этот проект «абсурдным». Автор материала в то же время назвал перспективную субмарину «дроном Судного дня».

Военный эксперт Василий Дандыкин в коммментарии «360» рассказал о боевом потенциале «Посейдона»:

«Это, скажем так, роботизированный дрон подводный. Это не ракета, а по большей части, торпеда, изделие с определенным искусственным интеллектом, с атомным двигателем, который позволяет ей двигаться достаточно долго, тысячи километров, тысячи миль расстояния», — объяснил эксперт.

Дандыкин указал, что сомнения стран НАТО относительно новейших видов российских вооружений не имеют под собой оснований:

«На Западе такое обсуждение идет, что не может быть такого. На самом деле, все это есть. <…> Такого оружия, насколько мне известно, ни у США, ни у их союзников по НАТО, я так думаю, что и у Китая, нет. Это чисто наше оружие, которое разрабатывалось, скорее всего, еще в Советском Союзе, которое близко находится по состоянию, по носителям к тому, чтобы быть на вооружении России», — заявил эксперт.

Иранские журналисты ранее посчитали, что испытания баллистической ракеты «Сармат» в России неслучайно прошли на фоне вступления в должность нового президента США Джо Байдена.