Эксклюзив 04 августа 2023, 12:30 Ракеты малой дальности для Су-57 дадут России превосходство в воздухе Обозреватель Баранец: РВВ-МД2 для Су-57 значительно увеличат потенциал ВВС России РИА «Новости»

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Работы по созданию ракет РВВ-МД2 вели еще в 2007 году. Тогда военные не уделили вопросу должного внимания. Сейчас же ракеты очень помогут истребителям Су-57 в борьбе с противником, ВВС России получат преимущество в воздухе. На это в беседе с «360» указал военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец.

«Эта ракета „воздух-воздух“ появилась не на голом месте. Ее разработки начались в далеком 2007 году. В 2009-м ее показывали на авиасалоне МАКС. Нам говорили, что эта ракета — для ближнего боя, даже намеревались запустить ее в Сирию в 2013 году», — напомнил он.

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Однако в те годы в Минобороны, по словам эксперта, посчитали, что пока можно обойтись без этой ракеты.

«Сейчас, когда появился Су-57, когда американцы грозят, что у Украины в небе появятся истребители F-16, политики, генералы и конструкторы стали думать, что делать. Они вспомнили о ракете, которая раньше называлась Р-73. Сейчас она называется РВВ-МД2 — ракета „воздух-воздух“ малой дальности», — объяснил Баранец.

Ракета имеет внушительные параметры: ее длина — почти три метра, она весит больше 100 килограммов, боевая головка — восемь килограммов.

«Она ближнего боя, потому что если навстречу нашему Су-57 будет лететь [противник], то наш самолет может сбить его ракетой на расстоянии в 300 метров, будет стрелять в нос. А если вдогон, то эта ракета догонит этого американского супостата за 40 километров», — отметил собеседник «360».

Су-57 после получения этого вооружения, подчеркнул Баранец, станет более могущественным.

«А если ракеты пойдут крупной серией, то, естественно, потенциал Военно-воздушных сил России значительно увеличится. Мы получим очень эффективное оружие для превосходства в воздухе и для защиты воздушного пространства над полем боя», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» создало для Су-57 ракету малой дальности пятого поколения. Она должна превзойти американские технологии на 5-10 лет.