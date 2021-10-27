Ракету «Булава» назвали неуязвимой для любой системы ПРО
Контр-адмирал Наварский: ракету Булава не сможет перехватить ни одна система ПРО
Ни одна система ПРО не сможет перехватить российскую межконтинентальную ракету «Булава». Такое заявление сделал начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.
«Главные достоинства „Булавы“ — простота в обслуживании и способность маневрировать на разгонном участке, что делает ракету неуязвимой для любой системы ПРО», — приводит РИА «Новости» слова Наварского.
Ракетами Р-30 «Булава» вооружены подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955 «Борей». На прошлой неделе Минобороны России сообщило о запуске «Булавы» из Белого моря. Ракету выпустили с подводной лодки «Князь Олег» по полигону Кура в Камчатском крае. В военном ведомстве уточнили, что боевые блоки ракеты успешно долетели до заданного района в расчетное время.
«Булаву» разрабатывали с 1998 года в Московском институте теплотехники. По результатам успешных испытаний ее приняли на вооружение ВМФ России в 2018 году. Максимальная дальность полета ракеты — 9300 километров. «Булава» может состоять из 10 боевых блоков.