Ракету «Булава» назвали неуязвимой для любой системы ПРО

Ни одна система ПРО не сможет перехватить российскую межконтинентальную ракету «Булава». Такое заявление сделал начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.

«Главные достоинства „Булавы“ — простота в обслуживании и способность маневрировать на разгонном участке, что делает ракету неуязвимой для любой системы ПРО», — приводит РИА «Новости» слова Наварского.

Ракетами Р-30 «Булава» вооружены подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955 «Борей». На прошлой неделе Минобороны России сообщило о запуске «Булавы» из Белого моря. Ракету выпустили с подводной лодки «Князь Олег» по полигону Кура в Камчатском крае. В военном ведомстве уточнили, что боевые блоки ракеты успешно долетели до заданного района в расчетное время.

«Булаву» разрабатывали с 1998 года в Московском институте теплотехники. По результатам успешных испытаний ее приняли на вооружение ВМФ России в 2018 году. Максимальная дальность полета ракеты — 9300 километров. «Булава» может состоять из 10 боевых блоков.