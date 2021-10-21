Ракету «Булава» запустили с подводного крейсера «Князь Олег» в Белом море

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» выполнил запуск баллистической ракеты «Булава» из Белого моря. Пуск состоялся в рамках государственных испытаний. Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ написало РИА «Новости».

Пуск баллистической ракеты провели из подводного положения по полигону Кура в Камчатском крае. В Минобороны сообщили, что боевые блоки ракеты, согласно данным объективного контроля, успешно прибыли в заданный район в расчетное время.

Подводный крейсер «Князь Олег» должен пополнить состав Военно-морского флота РФ до конца 2021 года. Атомная подлодка относится к проекту 955-А. Также на вооружение планируют принять подлодку «Новосибирск».

В мае на вооружение ВМФ России приняли атомную подлодку К-561 «Казань». Основным вооружением этих субмарин являются крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», в перспективе их планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Ранее в октябре атомная подлодка «Северодвинск» провела пуск ракеты «Циркон» из Баренцева моря.