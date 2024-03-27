Армия 27 марта 2024, 07:29 Ракетный полк «Ярс» вышел на новые маршруты патрулирования Ракетный полк ПГРК «Ярс» Иркутского соединения вышел на боевое патрулирование РИА «Новости»

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Российские военнослужащие проведут командно-штабного учения. Ракетный полк ПГРК «Ярс» Иркутского ракетного соединения вывели на маршруты боевого патрулирования, сообщило Минобороны.

Крупногабаритный ракетный комплекс покинул специальные сооружения и отправился к месту маневров. Военным предстоит отработать смену полевых позиций, преодолеть участки условно зараженной местности, отразить атаку диверсантов и освоить новые районы боевого патрулирования. В учениях задействуют около 300 единиц техники.

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Стратегический комплекс «Ярс» с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой стал частью ядерной триады и одним из самых эффективных вооружений современной России. Его передали в распоряжение армии в 2009 году. Установку оснастили электроникой, которая позволит преодолевать противоракетную оборону.