Армия 16 июня 2023, 14:37 Стратегический ракетный комплекс «Ярс». Тайная часть ядерной триады России Военный эксперт Матвийчук назвал «Ярс» основой ядерных сил России Викимедиа

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«Ярс» — одно из самых эффективных вооружений современной России. Хотя данные о нем засекречены, видео с испытаний и общедоступная информация впечатляют. Главное об этом ракетном комплексе — в материале «360».

История создания стратегического ракетного комплекса «Ярс»

Стратегический ракетный комплекс PC-24 «Ярс» — часть ядерной триады России. Его точные характеристики держат в тайне, но открытые данные заставляют признать: это оружие — основа стратегических сил страны.

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«Ярс» создал легендарный российский конструктор академик Юрий Соломонов. Он же разрабатывал ракетные комплексы «Булава», «Тополь» и «Тополь-М». Среди ракетчиков ходила шутка, что название стало аббревиатурой от слов «Ядерная ракета Соломонова».

PC-24 стал модификацией «Тополей» и призван полностью заместить их на боевом посту. Первые испытания провели еще в 2007 году, а уже два года спустя новые комплексы «Ярс» приняли на вооружение. В боевых условиях их пока не применяли.

Есть ли аналоги у российского «Ярса»

Аналогов у него на сегодня нет, хотя известно, что специалисты Корейского института оборонных исследований работают над созданием ракеты такого же уровня — ею станет межконтинентальная баллистическая «Хвасон-18», писал портал Donga.com.

Характеристики «Ярса»: готов к любому климату

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «360» рассказал, что «Ярс» относят к новому поколению ядерного оружия. Он максимально укомплектован различной электроникой, которая позволяет преодолевать противоракетную оборону.

«Ярс» во время полета анализирует ситуацию и, когда включаются вражеские системы противодействия, способен их заметить и обойти. Кроме того, за счет нескольких боеголовок одна ракета сможет избирательно поражать несколько целей на расстоянии в сотни и тысячи километров. Анатолий Матвийчук

Матвийчук подчеркнул, что «Ярс» стал основой российских ядерных сил. Этот мобильный комплекс позволяет выполнять задачи в любых климатических условиях и графических широтах.

На что способен комплекс «Ярс»

Предположительная скорость ракет «Ярсов» — более М=20 (число Маха), то есть, условно говоря, свыше 24 тысяч километров в час.

Максимальная дальность полета — 12 тысяч километров, стартовая масса — 46 тысяч килограммов, длина с головной частью — примерно 22 метра (без головной части — почти 18 метров). Используется твердое смесевое топливо.

По сути, «Ярсы» — мобильные пусковые шахты со специальным вспомогательным корпусом. Сами ракеты имеют сокращенный активный участок траектории полета. Кроме того, боеголовки практически невозможно сбить на всех этапах полета — от старта до поражения цели.

Для «Ярса» не нужна специальная инженерная подготовка местности: комплекс может заходить в лесную местность и маскироваться там, но при этом его можно развернуть в боевое положение за считаные минуты.

Что входит в дивизион «Ярса»

Ракетный дивизион «Ярса» включает в себя три автономные пусковые установки комплекса и мобильный командный пункт на многоосном шасси повышенной проходимости. А для противодействия возможным диверсиям в состав боевого расчета входят машины сопровождения.

Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 «Ярс» / РИА «Новости»

Машина обеспечения боевого дежурства (МОБД)

Она предназначена для обеспечения жизнедеятельности десяти человек с личными вещами и оружием. Помимо этого, в аварийной ситуации машина может снабжать «Ярс» электроэнергией.

Боевая машина обеспечения / Викимедиа

Боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М»

Создана на базе БТР-82, имеет собственную систему навигации, тепловизор, эхолокационную систему и БПЛА для разведки с воздуха.

Таким образом вражескую технику может обнаруживать днем и ночью на расстоянии до шести километров, пешего диверсанта — с трех километров.

15М107 «Листва» — российская машина дистанционного разминирования

Также для сопровождения колонн мобильных ракетных комплексов «Ярс» применяют машину дистанционного разминирования «Листва».

На ней установлен специальный блок сверхвысокочастотного излучения. Электроника обнаруживает мины и фугасы на дистанции до 100 метров.

15М107 «Листва» / Викимедиа

Тепловая машина УТМ-80М «Победитель льда»

Машина инженерного обеспечения и маскировки, унифицированная тепловая УТМ-80М, а также ложный дивизион с надувными муляжами «Ярсов» помогают запутать противника и обеспечить маскировку ракетному комплексу.

Маскировка пусковой установки ПГРК «Ярс» на учении в Барнауле / Викимедиа

Испытания «Ярсов»

Первый тестовый запуск «Ярса» провели 29 мая 2007-го на полигоне «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке, второй, аналогичный — в конце декабря того же года.

Один из последних запусков «Ярса» состоялся в ночь с 11 на 12 апреля 2023 года на полигоне Капустрин Яр в Астраханской области. Цель была успешно поражена на военном полигоне Сары-Шаган, который расположен в степи Бетпак-Дала в Казахстане.

Что известно о новом комплексе «Ярс-М»

Сегодня разработчики «Ярса» готовятся к серийному выпуску нового стратегического боевого ракетного комплекса «Ярс-М». Его оснастят блоками индивидуального разведения (БИР), сообщил сайт Military Russia.