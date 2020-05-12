Работа призывных комиссий стартовала в Подмосковье

Призывные комиссии начали работать в Подмосковье с 12 мая. В подмосковном Железнодорожном на сборном пункте обработали КПП и прилегающую территорию в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

Работы провели подразделения химзащиты, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Медицинские маски и тесты на определение вирусных заболеваний поступили во все военкоматы Московской области. Это необходимо для проведения мероприятий военного призыва.

Весной, говорилось в указе президента РФ Владимира Путина, в российскую армию призовут 135 тысяч новобранцев. Первых призывников должны отправить в войска 20 мая.

Весенний призыв в России стартовал 1 апреля. Из-за коронавируса общение с призывниками перевели в онлайн, а в военкоматах ввели усиленный противоэпидемический режим. Военные получили тесты на COVID-19 и средства индивидуальной защиты. Всех призывников в 2020 году ждет обязательный двухнедельный карантин.

Закончивших срочную службу солдат отправят в запас с соблюдением необходимых санитарных норм. Им выдадут медицинские маски и антисептики.