Российским срочникам раздадут маски и антисептки во время увольнения

По приказу министра обороны Сергея Шойгу закончившие срочную службу солдаты уйдут в запас с соблюдением всех санитарных норм. Всем выдадут медицинские маски и антисептики.

«Сергей Шойгу поручил организовать увольнение военнослужащих срочной службы весеннего призыва при условиях обязательного проведения специальных мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья военнослужащих», — сказано в сообщении Минобороны РФ. Его процитировало РИА «Новости».

Минобороны РФ организует доставку солдат, уволенных в запас, на вокзалы и в аэропорт. Туда их привезут машины ведомства, которые до этого продезинфицировали. Всем срочникам помогут купить билеты из воинских частей в места постановки на воинский учет, а также обеспечат необходимыми средствами личной защиты.

Сейчас военкоматы организовали свою работу так, чтобы не смешивать два потока — отслуживших и призывников. Соответствующие комиссии начнут работать после 6 мая. Новоиспеченных солдат будут отправлять на военную службу после 20 мая. Призывников обеспечат лекарствами и масками. Об этом написал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Обучение в подведомственных Министерству обороны учебных заведениях завершится до 30 апреля. Это связано с эпидемиологической ситуацией. Ранее стало известно, что курсанты Нахимовского училища заразились коронавирусом.