Армия 06 июня 2023, 17:34 Путин похвалил бойца СВО, который вывел товарищей из окружения Путин поговорил с участником СВО, спасшим раненых товарищей РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин лично позвонил участнику СВО Юрию Желанову и отметил его героический поступок. Раненый военнослужащий вывел солдат из-под обстрела. Подробности о беседе с главой государства боец рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Побеседовали [с президентом], да, он интересовался: как, что произошло», — рассказал Желанов.

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Путин спросил его о состоянии здоровья, поинтересовался, удовлетворен ли боец медицинским обеспечением. Президент позвонил герою, года тот проходил лечение в госпитале Донецка.

«Он меня похвалил, очень было приятно», — резюмировал военный.

Желанов обратил внимание, что Путин сам сообщил ему о представлении к высшей награде. Бойца удостоили звания Героя России.

Разговор с президентом состоялся в госпитале в Донецке, где военнослужащий проходит лечение.

Ранее российский президент заявил, что герои спецоперации станут примером для молодого поколения и всего общества.