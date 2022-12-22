Спецоперация 22 декабря 2022, 19:47 Участники СВО станут примером для общества — Путин Путин назвал героями участников СВО, отдавших свою жизнь за страну РИА «Новости»

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Герои спецоперации станут примером для молодого поколения и всего общества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Госсовета по молодежной политике.

Глава государства подчеркнул, что все бойцы, принимающие участие в спецоперации, являются героями.

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«Есть те, кто проявляют особые поступки, связанные прямо с тем, что называется личный героизм, не просто тяжелый труд, а именно личный героизм», — сказал президент.

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Он подчеркнул, что такие люди укрепляют внутренний дух нации. Путин также указал на то, что при любом вооруженном конфликте есть потери.

«Те, кто уходит из жизни, защищая интересы своего Отечества, <…> это самые сильные ребята. Они впереди. Конечно, они герои, это мое личное, глубокое убеждение», — резюмировал он.

В России ранее приняли различные программы поддержки для участников СВО и их близких. Они касаются и финансовой сферы. Отдельно будет прорабатываться вопрос о программе широкой реабилитации пострадавших.