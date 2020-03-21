Дополнительный врач и карантин для каждого. Каким будет весенний призыв в 2020 году

Коронавирус — не повод отменять весенний призыв в армию. Поэтому начиная с 1 апреля молодым россиянам можно ждать появления в почтовом ящике повестки в военкомат. Но начавшаяся по всеми миру пандемия внесла некоторые корректировки в работу военкоматов.

Дополнительная проверка

Весенний военный призыв в России пройдет в установленные законом сроки — с 1 апреля по 15 июля. С таким заявлением на коллегии Министерства обороны выступил глава военного ведомства Сергей Шойгу. Так, он опроверг появившиеся слухи о том, что из-за распространения коронавируса в России новобранцев могут призвать на службу позже.

Основное пополнение в военные части отправится в мае и июне. Перед этим молодых людей проверят врачи. В традиционном составе медицинской комиссии в этом году будет пополнение. К медикам добавится еще один специалист, который проверит призывников на наличие коронавируса. Будет это врач или представитель Роспотребнадзора, министр не уточнил. Но тест на коронавирус в организме придется пройти всем пришедшим по повестке юношам.

По словам Сергея Шойгу, военкоматы уже пригласили для проведения диагностики нужных экспертов и даже установили дополнительное оборудование.

«В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты после проведения диагностических тестов», — заявил министр.



Таким образом, если у кого-то из призывников обнаружат коронавирус, на военную службу он пока не отправится, но может оказаться в инфекционной больнице. Будут ли призывать уже вылечившихся от заболевания призывников, министр не уточнил.

Однако тем, кто отправится в места прохождения службы, радоваться будет тоже рано. Быстро занять лучшую койку в казарме не получится. Военная служба для новобранцев этого весеннего призыва начнется с двухнедельного карантина. Это делают на случай, если во время медицинского осмотра коронавирус себя никак не проявил.

«Молодое пополнение после прибытия в воинские части изолируют от основного состава для проведения карантинных мероприятий на срок не менее двух недель», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Сами воинские части к приезду новобранцев готовятся заблаговременно. Там уже начались профилактические мероприятия. Все военнослужащие начали проходить тестирование на коронавирус. Министр потребовал не допускать заражения в войсках.

Для этого на базе ведомства создали оперативный штаб по предупреждению коронавирусной инфекции в Вооруженных силах. Его возглавил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

Сергей Шойгу уточнил, что принятые меры оказались действенными. Пока в армии не зарегистрировали ни одного случая заражения. Тестирование прошли все, включая руководящий состав министерства и Генерального штаба. Но на всякий случай зараженных готовы принять 32 госпиталя Министерства обороны.

Правила призыва

Срок армейской службы для призывников этого года не изменится и составит один год. Но весенний призыв не для всех начнется 1 апреля, кого-то он вообще обойдет стороной.

Так, молодые люди с педагогическим образованием начнут получать повестки в военкоматы начиная с 1 мая. При этом осенью в армию их не призывают вообще.

На месяц позже начинаются весенний и осенний призывы для юношей, проживающих в отдельных районах Крайнего Севера. Молодых людей из сельской местности призывают служить только осенью — весной они заняты на посевных работах.

После получения повестки молодой человек должен прийти в военкомат и пройти медицинскую комиссию. Раньше там было семь врачей, но с этого года добавился еще один, который проверяет на коронавирус. Если в ходе обследования у призывника найдут проблемы со здоровьем, то его ждет дополнительное обследование в больнице по месту жительства.

Только после осмотра врачами определяется категория годности молодого человека к армии. Если его признают здоровым, то его ждет вторая повестка уже на встречу с призывной комиссией. Именно эти специалисты примут итоговое решение по тому, что делать с призывником: отправить служить, дать отсрочку или перевести в запас.



Начиная с прошлой осени в закон о военном призыве внесли изменения. Получившие отсрочку от армейской службы молодые люди могли от нее отказаться. Для этого достаточно было подать заявку в военкомат. Это коснулось молодых ученых и студентов-очников.